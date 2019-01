Kaarel Tarand: kultuurikärped tekitaksid pahandust ega annaks midagi

Nutiseadmed, näiteks telefon, eeldavad paratamatult lühemaid tekste. Sirpi telefonist lugeda on üsna keeruline.

On tõsi, et inimeste tähelepanu ja keskendumisvõimega on meie moodsas ühiskonnas juhtunud see, et ühele asjale keskendumine on takerdunud või raskendatud. Kõik võitlevad meie tähelepanu ja meie aja pärast. See konkurents on nii röögatult suur, et kui sa ei ole väga meelekindel ja ei suuda ennast sulgeda müra eest, tulgu see siis ajalehest, kaubamajast või parteist, siis sa hüppad ühelt teemalt teisele ja oled pealiskaudne.

Kui sa lähed metsa, siis sellist olukorda ette ei tule. Vaikuses saab keskenduda ühele asjale, näiteks metsas olemisele ja selle nautimisele. Inforuumis saad sa aga kogu aeg millegi tarbetuga pihta ning kõik rebivad sinu ööpäevast sekundeid, minuteid ja tunde. Ja tahavad, et sa midagi teeks.

Kui me tahame anda inimestele vaba aega juurde, sest uneajast ei saa ju anda, siis me saame seda teha ainult kohustuslikust tööajast.

Viisaastaku plaan tuleb ju täita. Ja seda saab täita ainult rohkem või siis targemalt tehes.

Kas kasvu kultus on paratamatu? Kui me hoolikalt jälgime andmeid meist jõukamate ja ka meie enda ühiskonna kohta, siis paljudes kohtades on tõenäoliselt see kasvu lagi saavutatud. Ning me peame leppima sellega, et nüüd on nii. Arvudes ja mõõdetavates näitajates see seisund palju ei muutu, ükskõik milliseid optimistlikke eesmärke me ka ei seaks.

Eestikeelsete ajalehtede lugejaskond ei saa lõpmatult suureneda. Lõputult ei saa suureneda muuseumi või kinokülastuste arv. Me näeme statistikast, et mitmel pool enam ei planeeritagi juurde. Kui küsida jaapanlaste käest, et kas teil on vaja majanduskasvu sest teil on probleem, teie SKT ei ole 25 aastat oluliselt paisunud, siis jaapanlane naerab selle üle. Tal ei ole seda vaja, ta on sellega rahul, mis tal on. Kasvul on oma piirid. Käitumiskultuur ühiskonnas muutub. Mingil hetkel on stabiliseerunud olukord meile hea. Me oleme sellega rahul ja ei nõua pidevaid pööraseid muutusi ka teistelt, näiteks meie riigi juhtidelt.

Millised on Sinu kui peatoimetaja plaanid Sirbiga. Muuseumist tulnuna tekib ajalehte rohkem selle valdkonna kirjutisi?

Muutused peavad olema evolutsioonilised ja hetkes vaadatuna mikroskoopilised. Alati saab üht või teist asja sättida nii, et lugejatel oleks parem ja autoritel oleks parem. Mistahes meediaväljaandele annab elu ise suurema osa teemasid ette. Ma võin ju planeerida mida tahes, aga tegelikkuses jõuab kätte mingi hetk või sündmus, mida peab kajastama.

Vastuseks muuseumide küsimusele. Kui me lähtume kultuurilehe puhul sellest, et ta kopeerib teatud määral riiklikku kultuuri- ja kunstielu juhtimist ehk siis kultuuriministeeriumi valitsemisala, siis oleks loogiline, et muuseumide tegevust – mida on üle kahesaja – kajastaks sellele spetsialiseerunud toimetaja. Praegu on niimoodi, et mõned muuseumid, näiteks kunstimuuseumid, pälvivad oma tegevusega loomulikult kunstitoimetaja tähelepanu. Aga sõjamuuseumid ja etnoloogiamuuseumid sellist tähelepanu tingimata ei saa.

Muidugi oleks hea, kui Sirpi kui kultuurilehte saaks uutele teemadele laiendada. Teiselt poolt on Sirpi juba praegu 40 lehekülge, täitsa palju teksti. Keskmise raamatu jagu igal nädalal. Kui me tahaksime, et inimesed loeksid Sirbist rohkem kui ühte artiklit, siis me ei saa lõputult paksemaks ja suuremaks minna ning püüda aina uusi ja uusi valdkondi kajastada.