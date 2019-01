Streik Frankfurdi lennujaamas ähvardab põhjustada kaose

Saksa ametiühing Verdi teatas täna, et streik algab teisipäeval kohaliku aja järgi kell kaks öösel (Eesti aeg 3) ja lõppeb kell kaheksa õhtul.

Tegu on julgestustöötajate ja tööandjate palgavaidluse järjekordse eskalatsiooniga. Sel nädalal tühistati Berliini, Köln-Bonni, Düsseldorfi ja Stuttgardi lennujaamade streigi tõttu üle 800 lennu, mis mõjutas üle 100 000 reisija.

Teisipäevase streigi ulatus ei ole veel selge, kuid lennujaama operaator Fraport hoiatas, et sellel on tohutu mõju kümnetele tuhandetele reisijatele, kuna tegemist on riigi suurima lennujaamaga.