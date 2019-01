Suurbritannia direktrissi mure: näljased koolilapsed otsivad toitu prügikastist

Morecambe Bay põhikooli direktor Siobhan Collingwood ütles, et tema koolis tuleb kümnest õpilasest üks perekonnast, mis saab abi toidupangalt ja kellel on raskusi lastele piisava hulga toidu tagamisega.

«Kui lastel on toidust puudus, muudab see nende käitumist ja toit saab neile kinnisideeks. Seetõttu näeme lapsi, kes varastavad prügikastidest puuviljade jäänuseid.»

Intervjuus programmile BBC Breakfast ütles Collingwood: «Meil on lapsi, kellel pole lõunasööki kaasas ja kes mõtlevad üksnes toidule.»

Direktrissi sõnul on tema koolis praegu 35 last, kelle perekondasid toetab toidupank. «Ilmselt on neid rohkemgi, aga teame praegu 35 last.»

Varem sel nädalal avaldatud auditist selgus, et Unicefi andmetel elas 2017. aastal Suurbritannias 19 protsenti alla 15 aastastest lastest perekondades, kus vanematel oli raskusi toidu ostmisega.

Collingwoodi sõnul on südantlõhestav näha õpilasi nälgimas ja vahel on mõni lapsevanem tulnud tema juurde ning pisaratesse puhkedes tunnistanud, et neil pole võimalik oma lapsi toita.

«Perekonnad tulevad mu juurde ja ütlevad, et peavad pidevalt söögi pärast muretsema ja toitu mõnelt teiselt perekonnalt laenama. Minu kogemus ütleb, et see probleem on üha süvenev,» sõnas direktriss.