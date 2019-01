Ametnikud: meeleavaldused heidutavad turiste Pariisi külastamast

Prantsuse turismiamet Atout France'i juht Christian Mantei ütles, et detsembris, mil Pariisi tänavel korraldati iganädalasi suuri ja tihti vägivaldseid meeleavaldusi, langes Pariisi lennujaamades rahvusvaheliste reisijate arv viis kuni kümme protsenti.

Aasta esimeses kvartalis on mullusega võrreldes Pariisi lennubroneeringute arv langenud 6,8 protsenti, sõnas Mantei.

«Olukord erineb riigiti: Aasias on inimesed eriti mures ja neid tuleb rahustada,» ütles Lemoyne.

«Eurooplastelt, kes moodustavad suurima osa välisturistidest, on aga tulnud positiivseid signaale,» lisas minister.

Lemoyne ütles, et kohtus sel nädalal Prantsuse turismisektori esindajatega, nende seas Eiffeli torni ja Galeries Lafayette'i luksuskaubamaja ametnikega.

«Varem 2018. aastal läks Prantsusmaal üpriski hästi ja me loodame, et see kujuneb umbes 90 miljoni välisturistiga rekordaastaks,» lisas ta.