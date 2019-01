Rahva toetusest ilma jäänud Nicolás Maduro püsib võimul suuresti tänu sellele, et tema selja taga on Venezuela relvajõud: ilma n-ö laiguliste toetuseta on võimupöörde korraldamine keeruline. Nädal enne riigipea uuesti ametisse vannutamist soovitas Venezuela kriisi rahumeelseks lahendamiseks loodud 14 Ladina-Ameerika riigist ja Kanadast koosnev Lima grupp tal taanduda ning anda võim kuni uute valimiste korraldamiseni üle parlamendile.