Austria armee päästis suusakuurorti lõksu jäänud Saksa lapsed

Armee saatis kaks helikopterit ära tooma kokku 66 õpilast ja õpetajat Grünaus asuvast Kasbergi suusakuurordist, mis on olnud paksu lumesaju tõttu muust maailmast ära lõigatud.

Lääne-Saksamaalt Dortmundist pärit õpilased saabusid kuurorti eelmisel laupäeval, kuid on olnud lõksus viimased paar päeva.

Austrias on võimas lumesadu kestnud rohkem kui nädala ning jätkub tõenäoliselt ka sel nädalavahetusel, liiklus on häiritud üle terve riigi.

Kõige raskemini läbitavate teede puhastamiseks on päästjatele appi saadetud umbes 500 sõdurit ning tuhat sõdurit on pandud valmisolekusse.

Enamikes Austria piirkondades on antud ka kõrgeim laviinihoiatus. Alates laupäevast on hukkunud seitse suusatajat ja matkajat ning kaks inimest on kadunuks jäänud.