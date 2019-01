USA presidendi sõnul eriolukorda koheselt välja ei kuulutata

Ajaleht Washington Post kirjutas neljapäeval, et Valge Maja on alustanud ettevalmistusi eriolukorra väljakuulutamiseks riigis.

USA valitsuse ajutine tööseisak on kujunemas läbi ajaloo kõige pikemaks. Kõige pikem oli see Bill Clintoni ametiajal ja siis kestis see 21 päeva. Washington Posti andmetel sündis rekord, kui esindajatekoda läks nädalalõpuks puhkama.