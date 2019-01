Kollavestide uus taktika: prantslasi kutsutakse üles pangajooksule

Protestijad kutsusid inimesi korraga sularaha pangaautomaatidest välja võtma eile õhtu kella 19 ajal, et nii tekitada kaost tänaseks planeeritud uute meeleavalduste eel.

«Me hirmutame riiki seaduslike meetmetega, ilma vägivalda kasutamata. Me teame, et võimul pole mitte valitsus, vaid pangad. Kui nõrgestada panku, nõrgeneb ka riik,» teatas Youtube’i postitatud videos meeleavaldaja, kes esines nime Tahz San all.

Pangajooksuga loodetakse sundida Prantsuse valitsust andma järele meeleavaldajate nõudmistele, eelkõige nende soovile, et inimesed saaks esitada seaduseelnõusid ja nende üle hääletada.

Kui kõik pangakliendid sooviks võtta kogu oma raha korraga välja, poleks pankadel väljamakseteks piisavalt vahendeid. Kollavestidest meeleavaldajad loodavad, et nad suudavad halvata oma üleskutsega vähemalt ühe panga tegevuse.

Prantsuse rahandusasutused pole siiski pangajooksu ähvarduse pärast kuigi mures, sest probleemide tekitamiseks vajalik summa on märksa suurem, kui päevalimiidid lubavad riigi pankadest korraga sularaha välja võtta.

«On väga väike võimaluse, et see toimib,» selgitas uudistekanali France 24 analüütik Christophe Dansette. «Prantsuse inimestel on pankades hoiustatud hinnanguliselt 1,5 triljonit eurot, kui uskuda Prantsuse Panka. Sellest on praegu kättesaadav 390 miljardit eurot. Iga prantslane peaks seega välja võtma 5800 eurot. See on väga keeruline, kui mitte võimatu, arvestades, et pangaautomaatidest saab võtta välja piiratud summasid.»

Dansette’i teada pole ükski pank astunud mingeid ennetavaid samme võimaliku pangajooksu puhuks.

Kollavestid on uute vastuhakuideedega püüdnud leida värskeid viise poliitilise surve ja tähelepanu säilitamiseks, kuna pärast neile detsembris tehtud järeleandmisi on liikumine kaotanud indu.

Eelmisel nädalavahetusel avaldas kogu Prantsusmaal meelt umbes 50 000 inimest.