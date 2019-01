Briti minister ähvardas paremäärmusluse tõusuga, kui Brexit peaks ära jääma

Tema sõnul muudaks see riigis arutelutooni ning looks vähem tolerantse ning rohkem natsionalistliku riigi. «See avaks siin riigis ukse äärmuslikele populistlikele jõududele nagu me oleme näinud teistes Euroopa maades,» väitis enne Brexiti-rahvahääletust Euroopa Liidust lahkumise nimel kampaaniat teinud Grayling The Daily Mailile.