Fotod: Nigeerias hukkus kütuseveoki plahvatuses kaheksa inimest

Liiklusõnnetuses ümberpaiskunud kütuseveok plahvatas, kui inimesed parajasti väljavoolanud kütust kogusid. Kohalike elanike sõnul põhjustas plahvatuse elektrigeneraator, mis toodi õnnetuspaika, et kütust veokist välja pumbata.

«Me leidsime õnnetuskohalt kaheksa põlenud laipa. Veel 15 inimest said raskeid põletushaavu ja mitmed on kriitilises seisundis. Me ei tea veel ohvrite tegelikku arvu,» ütles sündmuskohal viibiv transpordiameti regiooniülem Chidiebere Benjamin Nkwonta.