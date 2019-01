Brasiilia tunnistab Venezuela presidendina opositsiooniliidrit

Guaidó kinnitas reedel, et on valmis presidendiameti ülevõtmiseks Nicolás Madurolt, kelle ametissevannutamist ei tunnista enamik riike regioonis.

"Maduro valitsus on ebaseaduslik ja USA jätkab väsimatut tööd demokraatia taastamiseks selles riigis," ütles Ühendriikide välisminister Mike Pompeo laupäeval Abu Dhabis.

USA välisministeerium tegi enne seda avalduse, et Venezuelas on aeg uueks valitsuseks ja Washington toetab opositsiooni kontrolli all oleva parlamendi esimeest Guaidót.