Rootsi Vasakpartei ei lase Löfveni valitsust ilmselt võimule

Ühelt poolt pole Vasakpartei rahul kokkuleppe sisuga, milles jõudsid üksmeelele Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Rohelised, Keskpartei ja Liberaalid, teisalt ärritab neid leppes selgelt üles tähendatud põhimõte, et Vasakparteile ei anta mingit mõju valitsuse poliitilise suuna osas, vahendas uudisteagentuur TT.

Viimasena mainitud klauslit peab Vasakpartei alandavaks, arvestades, et tavaliselt on erakond ilma valitsusse kuulumata toetanud sotsiaaldemokraatide ja Roheliste võimuliitu ning selgi korral on neil valitsuse moodustamiseks vaja Vasakpartei hääli.