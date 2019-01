KOHALIK VAADE. Endine Prantsuse peaminister asub Katalooniat ühendama

Pärast separatistide ebaõnnestunud katset 2017. aastal Hispaaniast lahku lüüa on Valls tegelenud Hispaania ühtsuse lipu lehvitamise ja lepituskõnede pidamisega. Nende jaoks, kes Hispaaniast eraldumist toetavad, on Valls suur vaenlane ning mõnda tema avalikku esinemist on boikoteerinud radikaalid, kes teda fašistiks nimetavad.