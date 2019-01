Iraan uurib uut uraani rikastamise protsessi

Salehi kommentaar riigitelevisioonis suurendab survet rahvusvahelisele kogukonnale, kuna 20-protsendiline rikastamine tähendaks, et Iraan on öelnud lahti 2015. aasta tuumaleppe tingimustest.

Seni on ÜRO inspektorid öelnud, et Iraan jätkab tuumaleppe tingimuste täitmist, mille kohaselt on lubatud uraani rikastamine maksimaalselt 3,5 protsendini.