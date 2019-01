Poolas pussitati heategevusüritusel Gdanski linnapead

Siseminister Joachim Brudzinski ütles, et Adamowicz viidi haiglasse ja ta on raskes seisus. Ministri sõnul on kahtlusalune kinni võetud. Brudzinski nimetas rünnakut «kirjeldamatu barbaarsuse aktiks».

Poola telekanali TVN teatel oli ründaja hüüdnud, et partei Kodanike Platvorm, kuhu linnapea varem kuulus, vangistas ta, hoolimata sellest, et ta oli süütu. Kodanike Platvorm valitses Poolat aastatel 2007-2014.

President Andrzej Duda kirjutas Twitteris, et kuigi temal ja Gdanski linnapeal on olnud poliitilisi erimeelsusi, on president täna Adamowiczi ja tema lähedastega. «Ma palvetan, et ta tuleks tagasi tervise ja täisjõu juurde,» kirjutas ta.