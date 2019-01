Miljonitüli: Rooma linn ja kirik kraaklevad Trevi purskkaevu visatud müntide pärast

Igal aastal õngitsetakse purskkaevust välja ligi 1,5 miljoni euro eest münte, mis seni on läinud tavaliselt katoliku kirikule, kes kasutab neid puudusekannatajate abistamiseks.

Nüüd on aga populistlikusse Viie Tähe Liikumisse kuuluv Rooma linnapea Virginia Raggi avaldanud soovi kasutada raha linna hädises seisukorras infrastruktuuri edendamiseks.

Katoliku abiorganisatsioon Caritas on seisukohal, et kaotsi minev raha tähendaks valusat hoopi vaestele. «Me ei osanud sellist asjade käiku oodata,» lausus Caritase direktor Benoni Ambarus Itaalia piiskoppide ajalehele Avvenire. «Ma loodan, et asi pole veel otsustatud.»