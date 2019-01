USAs õnnestus reisijal pääseda relvaga lennukisse

«Transpordi julgeoleku amet (TSA) on kindlaks teinud, et tavapäraseid protseduure ei järgitud ning reisija tõesti pääses 3. jaanuari hommikul Atlanta Hartsfield-Jacksoni rahvusvahelisel lennuväljal standardsest läbivaatusest TSA kontrollpunktis läbi tulirelvaga,» kinnitas amet oma pressiteates.

Lennufirma Delta Airlines, kelle lennukiga reisija Jaapanisse sõitis, kinnitas, et teatas vahejuhtumist TSA-le, kui sa toimunust kliendilt teada.

Parasjagu USAs kestva valitsusasutuste tööseisaku ajal on TSA ametnikud olnud sunnitud palgata töötama.

CNN kirjutas 4. jaanuaril ehk päev pärast vahejuhtumit Atlantas, et sajad TSA ametnikud vähemalt neljas suures USA lennujaamas on võtnud haiguslehe ning lennujaamade turvakontroll on alamehitatud.