Juncker ja Tusk rahustasid Brexiti-leppe hääletuse eel britte Iiri piir küsimuses

Kuigi kiri ei ütle midagi sisuliselt uut, loodab May, et see aitab veenda Briti parlamendi liikmeid hääletama homme Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahelistel kõnelustel sündinud Brexiti-leppe poolt.

Nende sõnul esindab lahkumisleping õiglast kompromissi ning selle eesmärk on tagada Ühendkuningriigi reguleeritud lahkumine Euroopa Liidust, et kohe pärast Brexitit saaks hakata läbirääkimistel üles ehitama tulevasi suhteid uutel alustel.

«Nagu teate, meil ei ole võimalik leppida kokku milleski, mis muudab lahkumislepet või pole sellega kooskõlas,» rõhutasid Juncker ja Tusk, kuid kiirustasid lisama, et soovivad siiski taaskord kinnitada, et jõus on kõik kokkulepped, mis puudutavad kavatsust töötada 2020. aasta 31. detsembriks välja uus suhteid reguleeriv kaubandusleping, nii et Iiri tagavaraplaani pole vaja kunagi käiku lasta.