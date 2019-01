Haapsalu linnapea pöördus tapmisähvarduse tõttu politseisse

«Ma tundsin, et minu kui kodaniku kohus on reageerida sellistele räigetele kommentaaridele. Me elame küll vabal demokraatlikul maal, aga kui sellistele asjadele ei reageerita, lüüaksegi ühel hetkel keegi maha,» selgitas ta Postimehele.

Linnapea lisas, et tegelikult ta siiski ei usu, et keegi teda maha laskma hakkaks. «See ähvardus on tingimusel kui EKRE võidab valimised, aga no ei võida. Ehk mingi võimalus mul ikka on, et maha ei lasta,» viskas Sukles olukorra üle nalja.