Lang: aastatetagune kilekotiga raha viimine oli toona õiguspärane

«Sellel ajal, kui neid kilekotte tassiti, oli see täiesti õiguspärane tegevus. Erakonnaseadust muudeti põhjalikult aastal 2010, tänases õigusruumis ei ole see enam võimalik,» rääkis endine justiits-, välis- ja kultuuriminister Lang. «Kas on mõistlik tegevus laiendada tänast õigusruumi viisteist aastat vanadele tegudele? See roima paljastamine, millega siis praegu osa ajakirjanikke tegelevad ja tublisid tegelasi Evelyn Sepa näol kaasavad, külvab tegelikult segadust,» lisas ta.

Endine Keskerakonna poliitik ja kunagine riigikogu liige Evelyn Sepp rääkis saatele «Pealtnägija» antud intervjuus, et ka tema viis kümmekond aastat tagasi erakonnale sularaha ja sellisel viisil tehti varjatud annetusi siis kõigis erakondades.

Erakondade Rahastamise Järelvalve Komisjoni aseesimees ja kultuurilehe Sirp peatoimetaja Kaarel Tarand on Postimehele öelnud, et aastaid tagasi erakondade rahastamises toimuda võinud hämaraid skeeme ei saa enam tõestada, kuid täna on selliseid mudeleid palju keerulisem kasutada.