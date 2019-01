Lavrov: Jaapan peab tunnustama vaidlusaluste saarte kuulumist Venemaale

«Moskva on valmis töötama rahulepingu suunas eeldusel, et Jaapan tunnustab täielikult Teise maailmasõja tulemusi, muu hulgas kõigi Lõuna-Kuriili aheliku saarte kuulumist Venemaale,» ütles Lavrov pärast kohtumist Jaapani välisministri Taro Konoga.

Lavrov lisas, et see eeldus kajastub ka Nõukogude Liidu ja Jaapani 1956. aasta ühisdeklaratsioonis, mida Moskva on valmis võtma alguspunktiks.

«See on meie põhipositsioon ja ilma sammudeta selles suunas on väga raske oodata edasiliikumist teiste teemadega,» ütles Lavrov. «Saarte suveräänsus ei ole arutelu teema, see on Venemaa territoorium.»