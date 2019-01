Indoneesias sai krokodilli söötnud naisteadlane ise looma eineks

Krokodilli toidetakse igal päeval tavaliselt liha, kala ja kanaga ning varem pole ta inimeste suhtes agressiivne olnud. Krokodill toimetati analüüsidele, et välja selgitada, kas ta sõi Tuwot või mängis lihtsalt tema kehaga.

«Tundsime huvi, mis krokodilli basseinis hulbib ja selgus, et see oli Deasy (Tuwo) surnukeha,» kirjeldas töökaaslase leidmist Erling Rumengan.

Indoneesia politsei üritab nüüd välja selgitada, kes on krokodilli omanik ja kas tal on õigus taolisi loomi pidada. Arvatakse, et loom kuulub jaapanlasest uurimiskeskuse omanikule. Juhtumi hetkel ta keskuses ei viibinud.