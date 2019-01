Üle saja europarlamendi liikme toetas Brexiti edasilükkamist

Parteideülene saadikuterühm kirjutas kirja ajal, mil Briti peaministri Theresa May läbi räägitud Brexiti-lepe teisipäeval Briti parlamendi hääletusel ilmselt läbi kukub.

Suurenevad spekulatsioonid, et Ühendkuningriik peab paluma Brüsselilt Brexiti protsessi peatamist, sest Brexiti-leppe patiseisu murdmiseks Briti parlamendis on järel liiga vähe aega. ÜK peaks EList lahkuma 29. märtsil olenemata sellest, kas Briti parlament on Brexiti-leppe heaks kiitnud või mitte.