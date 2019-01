Video: Afganistani talendisaatest leiti Kanada peaministri teisik

Afganistani talendisaates osalenud Maftoon sai tänu saatele riigis väga kuulsaks. Ent seda mitte niivõrd tänu oma lauluoskusele, kuivõrd asjaolule, et ta on äärmiselt sarnane Kanada peaministriga. Naljatledes kutsutakse teda isegi Trudeau kadunud kaksikvennaks.

«Inimesed on unustanud minu nime, nüüd kutsuvad nad mind lihtsalt Justin Trudeauks,» ütles Maftoon uudisteagentuurile AFP. «Ma ei teadnud Trudeaust mitte midagi hetkeni, mil nägin sotsiaalmeedias pilte, mis tõid välja meie sarasuse. Arvan, et see on suurendanud minu võidušansse poole võrra.»

Seni on Maftoon teeninud elatist laulmise ja pillimänguga, peamiselt on ta esinenud pulmades, et pidada üleval oma abikaasat ja nelja last. Ta loodab, et tema kuulsus suureneb märgatavalt seoses sarnasusega Trudeaule ja et tänu kuulsusele hakkab ta ka rohkem raha teenima.