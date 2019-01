Video: USA poole asub teele järjekordne migrandikaravan

«Järjekordne suur karavan on Hondurases moodustumas ja me püüame seda laiali lüüa,» ütles Trump eelmisel nädalal ajakirjanikele. «Aga see on suurim nendest, mida seni näinud oleme ja droonid ei ole suutelised seda peatama, sensorid samuti mitte, aga teate, mis suudaks selle peatada? Üks kena, võimas müür.»