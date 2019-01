Talvekülm tappis Süürias 15 last

ÜRO lastefondi UNICEF andmetel suri kaheksa last Süüria edelaosas asuvas Rukbani laagris seoses külmakraadidega. Veel seitse last suri riigi põhjaosas Hajinis.

«Lastele osaks saanud kannatused Süüria põhjaosas on seoses konflikti hiljutise eskalatsiooni, karmide ilmastikutingimuste ja turvalise varjupaiga puudumise tõttu üha suurenenud,» teatas UNICEF eelmisel nädalal ja kutsus üles kõiki sõja osapooli üles lapsi kaitsma. Seejuures rõhutati vajadust lubada piirkonnas tegutseda humanitaartöötajatel.

Täna ütles UNICEF-i kohalik juht Geert Cappelaere, et külmakraadid ja kohutavad elutingimused seavad üha suurema hulga laste elu ohtu.

«Ainuüksi ühe kuu jooksul on hukkunud kaheksa last, suurem osa neist olid nooremad kui nelja kuu vanused ja kõige noorem ohver suri vaid tund pärast sündi,» ütles Cappelaere Rukbani laagri surmajuhtumeid kommenteerides.

Elutingimused laagrites on kehvad ja põgenikke majutamiseks mõeldud telgid ei paku külmakraadide eest piisavalt kaitset.

Eriti probleemne on olukord Hajinis, mis on Islamiriigi võitlejate viimane tugipunkt. Alates detsembrist on sealt põgenenud üle 10 000 inimese, aga külm ilm teeb lahkumise keeruliseks.