Kreml: väited Putini-Trumpi salakokkuleppest on vandenõuteooria

«See on vandenõuteooria, millel ei ole tegelikkusega mingit pistmist," sõnas Peskov usutluses ajalehele Argumentõ i Faktõ. "USA on sattunud enda jaoks ainulaadsesse olukorda: seal on lõhestunud nii ühiskond kui valitsus ja selle tulemusel on kujunenud keerulised olud, milles Trumpil tuleb töötada."