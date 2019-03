Briti peaminister Theresa May Brexiti-lepe ei läinud teisipäevasel hääletusel läbi ka hoolimata sellest, et päev varem oli May käinud erakorraliselt Brüsselis dokumendi muudatusi arutamas. Eile ei olnud parlamendisaadikud ka selle poolt, et Euroopa Liidust leppeta lahkuda, seega hääletatakse täna võimaluse üle Brexit edasi lükata.