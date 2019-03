FOTO: POOL New / REUTERS / Scanpix

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk ja Suurbritannia peaminister Theresa May.

Briti peaminister Theresa May Brexiti-lepe ei läinud eilsel hääletusel läbi ka hoolimata sellest, et päev varem oli May käinud erakorraliselt Brüsselis dokumendi muudatusi arutamas.