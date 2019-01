Saksa paremäärmuslik erakond võetakse julgeolekuameti luubi alla

Teadaolevalt koostas Saksamaa Konstitutsioonikaitse Föderaalne Teenistus (BfV) 450-leheküljelise raporti, milles jõuti järeldusele, et paremradikaalne opositsioonierakond AfD väärib lähemat uurimist.

AfD asutati euroskeptilise parteina, kuid Saksa parlamenti pääses see pärast paremäärmusliku tiiva esile kerkimist ning islami- ja sisserändevastase põhijoone valimist. Erakond on pälvinud negatiivset tähelepanu seoses vastuoluliste seisukohtadega holokausti ja Natsi-Saksamaa suhtes.

Väljaanne Tagespiegel kirjutas, et BfV on pööranud AfD liikmete väljaütlemistele palju tähelepanu.

Saksamaa põhiseaduses on punktid, mis peaksid tagama kaitse äärmusluse vastu. Muu hulgas lubatakse julgeolekuorganitel põhjalikult uurida parem- ja vasakäärmuslike erakondi.

«Kes iganes diskrimineerib inimesi nende päritolumaa põhjal on rassist ja rahvuslane,» kirjutas välisminister Heiko Maas raportit kommenteerides Twitteris. «Osa AfD liikmeid sobib BfV uurimise alla.»

Juba detsembris teatas BfV uus juht Thomas Haldenwang, et tema kasutuses on rohkem ressursse, et jälgida paremäärmuslasi.