Baltikumi pensionäride vaesusrisk on Euroopa Liidu kõrgeim

Kõige madalam on pensionäride vaesusrisk Prantsusmaal, kus see ähvardab 7 protsenti vanemaealistest. Prantsusmaa kõrval on heas olukorras Slovakkia 7,6, Taani 8,6, Ungari 9,1 ja Luksemburg 9,3 protsendiga.

Euroopa Liidus keskmiselt ähvardab 2017. aasta andmete põhjal vaesusrisk 14,2 protsenti pensionäridest. See on veidi kõrgem, kui 2016. aastal, mil vaesusrisk ähvardas 13,6 protsenti vanemaealistest. Antud number on pidevas kasvus alates 2013. aastast, mil see oli 12,6 protsenti.