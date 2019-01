Tai saadab kurikuulsa Valgevene modelli riigist välja

«Kohus mõistis nad süüdi seksi vahendamises,» teatas kohtunik, määrates neile kolmeaastase vanglakaristuse ja 6000 dollarit trahvi.

Tai immigratsioonijuht Surachate Hakparn ütles, et süüalused viiakse immigrantide kinnipidamisasutusse Bangkokis ja saadetakse riigist välja.

«Järgmise sammuna, koordineerimine nende väljasaatmise Vene valitsusega, mis võtab ilmselt nädalaega,» ütles Surachate uudisteagentuurile AFP. «Nad on halbade tegude eest igavesti Tai mustas nimekirjas,» lisas ta.

Vašukevitš on pälvinud tähelepanu väitega, et tal on tõendeid Venemaa ja USA presidendi Donald Trumpi koostööst. Täna astus ta Tais kohtu ette süüdistatuna seksikursuse korraldamises.

Anastassija Vašukevitš, tuntud ka pseudonüümi Nastja Rõbka all, peeti veebruaris kinni pärast politsei haarangut kahtlase kuulsusega mereäärses puhkekuurordis Pattayas.

Naine ilmus kohtu ette koos seitsme teise isikuga ja neid süüdistatakse seksi vahendamises ja muudes süütegudes.

Taisse rändas Rõbka pärast sattumist poliitilisse skandaali koos Vene alumiiniumiärimehe Oleg Deripaskaga, kes oli kunagi Trumpi valimiskampaania juhi Paul Manaforti äripartner.

Vene alumiiniumitööstur Oleg Deripaska. FOTO: Ruben Sprich / Reuters / Scanpix

Vašukevitši väitel on talle teada Kremli ja president Trumpi koostöö üksikasjad, kuid seni ei ole ta selle tõestuseks materjale pakkunud ja kriitikute sõnul ütles ta seda vaid tähelepanu saamiseks.

Kohtu all oli ta aga seksiteemalise seminari eest, mida juhtis end võrgutusguruks nimetav Aleks Kirillov ja mis on vastuolus Tai kõlblusseadustega.

Kirillov, kes on kohtualuste peamine kõneisik, ütles kohtuistungi eel, et nad ilmselt lavastati süüdi. «Ma arvan, et keegi käskis meid raha eest vahistada,» sõnas ta kohtusse saabudes.

Rühm kuulutas end varem süütuks ja teatas, et nad õpetasid inimestele vaid seda, kuidas mehi ja naisi võrgutada ja kursus ei olnud seksuaalne.

Vašukevitš ja Kirillov on väljendanud hirmu Venemaale väljaandmise ees ja palunud abi ka Washingtonilt. Hiljem on Vašukevitš vahistamises süüdistanud aga just Ühendriike.

Valgevene modell on kirjutanud raamatu oligarhide võrgutamisest ja tal on olnud Venemaal õiguslikke probleeme.

Juulis võitis Deripaska kohtuasja, kus süüdistas modelli tema privaatsuse rikkumises, kui viimane avalikustas video koos puhkavatest Deripaskast ja Vene asepeaministrist.