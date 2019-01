Kahtlased droonid valmistavad Rootsi kaitseväele muret

Enköpingis paikneva Rootsi kaitsejõudude komandorügemendi ülema kolonel Mattias Hansoni sõnul nähti 2018. aastal tundmatut päritolu droonide lende varasemast märksa sagedamini. Hansoni arvates on tegemist võõrriikide jaoks luureandmeid koguvate lennumasinatega.

«Kuna olukord meie ümber on muutunud, on praegu meie ülesanne panustada riigikaitsesse ning selle tõttu tunnevad võõrriigid üha suuremat huvi, milliseid (sõjalisi – toim.) võimeid me omame,» rääkis Hanson Rootsi Raadiole.