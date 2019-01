Ajad on rasked ja Rumeenia tahaks raskuste kiuste Euroopat uueks luua, kuid kahjuks on jõud kallutatud ning kiusavad – just selline mulje jäi eile Strasbourgis, kui peaminister Viorica Dăncilă tutvustas europarlamendile oma kodumaa plaane Euroopa Liidu (EL) Nõukogu eesistumiseks.