Mikser: leppeta lahkumine tekitaks tohutu ebakindluse

«Meie koos teiste liikmesriikidega, oleme jätkuvalt veendunud, et Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vaheline praegune kokkulepe on parim ja leppeta lahkumine tekitaks tohutu ebakindluse ja kindlasti suured kulud peamiselt ÜK, aga ka EL poolele,» kirjutas Mikser kommentaaris.

«Jääme ootama Ühendkuningriigi valitsuse edasisi samme ning nagu teame, on ÜK parlament andnud Theresa Mayle kolm päeva, et tulla välja omapoolse ettepanekuga, et kuidas edasi liikuda,» jätkas ta.

Mikser ütles, et ta ei spekuleeriks May ja Briti valitsuse võimalike sammude üle. «Küll jälgime arenguid lähedalt ja leppeta lahkumist ikka veel liiga tõenäoliseks ei pea, just kaasnevate kulude ja ebakindluse pärast,» sõnas ta.

Välisminister lisas, et ta on valmis 17. jaanuaril informeerima valitsuskabinetti ettevalmistustest leppeta lahkumise stsenaariumiks, sest ettevalmistused selleks on olulised. Lahkumislepingu puudumisel üleminekuperioodi ei tule ja Ühendkuningriik muutub kolmandaks riigiks 30. märtsil 2019.