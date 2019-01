Trumpi kampaaniajuhti kahtlustatakse Ukrainas kremlimeelse poliitika edendamises

Muelleri meeskond teatas kohtuavalduses, et Manafort jätkas suhtlust Vene luureagendiks peetava Konstantin Klimnikiga ka 2016. aasta augusti ja 2018. aasta märtsi vahel Ukraina tuleviku arutamiseks.

Eelmisel nädalal selgus kohtudokumentidest, et Manafort arutas «Ukraina rahuplaani» Klimnikiga rohkem kui ühel korral. Manafort valetas uurijatele, et ei ole seda teinud.

Kui süüdistused tõeseks osutuvad, tähendaks see, et Trumpi endine kampaaniajuht töötas Vene-Ukraina konflikti plaani lahendamiseks Kremlile soodsas suunas. Samal ajal sekkus Venemaa 2016. aasta USA presidendivalimistesse, et tulemusi Trumpi kasuks kallutada.