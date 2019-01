Pentagon: Hiina relvasüsteemid rebivad maailmas esimeseks

Suur osa Hiina sõjatehnika arengust on salastatud ning uuringuid viiakse läbi maa-alustes kompleksides, et teavet satelliitide eest varjata.

Raportis lisati, et Hiina töötab välja uusi kesk-ja pikamaa vargpommitajaid, mis on suutelised ründama nii piirkondlikke kui globaalseid sihtmärke. Hinnanguliselt jõuavad sellised lennukid operatiivvalmidusse 2025. aasta paiku.

«Mõnes valdkonnas on (Hiina) juba maailmas esimene,» seisis Pentagoni hinnangus. Raportis lisati, et Hiina kasvav sõjaline jõud ühes võimekuse kasvuga õhus, merel, kosmoses ja küberruumis võimaldab Hiinal oma mõju regiooni üle kindlustada.

Pentagoni sõnul on Hiina võimekuse areng toonud kaasa üha kasvava surve Taiwanile. Peking on öelnud, et ei kõhkle kasutada jõudu, kui Taipei otsustab ühepoolselt iseseisvuse välja kuulutada või mõni võõrjõud sekkub Hiina siseasjadesse.

«Suurim mure on see, et nende tehnoloogiate täiustumisega jõutakse olukorda, kus siseriiklikus otsustusprotsessis on sõjalise jõu kasutamine regionaalses konfliktis kiireim viis asju lahendada,» sõnas üks ametnik anonüümsuse tingimusel.