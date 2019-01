Rootsi võib saada valitsuse, Vasakpartei toetab Löfvenit peaministrina

Kaks tsentrierakonda on juba varem lubanud loobuda hääletamast Löfveni kandidatuuri vastu, et anda talle võimalus moodustada sotsiaaldemokraatide vähemusvalitsus, tõenäoliselt koos rohelistega.

Rootsis saab peaminister valitseda, kui enamus ei ole tema vastu. See tähendab, et kui reedel jätab Löfveni vastu hääletamata kolm erakonda ja kaks – tema enda sotsiaaldemokraadid ja rohelised – hääletavad tema poolt, on tema selja taga 349-kohalises parlamendis 195 saadikut. Enamuseks on vaja 175 kohta.