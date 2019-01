Mart Helme selgitas USA väljaandele, kuidas saada Trumpilt riigikaitseks miljard dollarit

Bloomberg kirjutab, et enne valimisi toetuselt eesti kolmas partei Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) on võtnud oma keskseteks kampaaniaplatvormideks immigratsioonivastasuse ja maksureformid, kuid vastukaja on tekitanud ka Helme plaan veenda Ameerika huvisid esikohale seadvat Donald Trumpi eraldama Eestile kopsakat kaitseinvesteeringut.

See summa – miljard dollarit – ületab kolmandiku võrra Ühendriikide 2020. aasta kaitse-eelarve, kuid on Helme sõnul elutähtis, sest Eesti «1,4 miljonit elanikku sõltuvad täielikult Venemaa armust».

«Kui ameeriklased peavad meid tähtsaks NATO idapiiri tugipunktiks, on nad kindlasti valmis seda abi pakkuma,» rääkis Helme Bloombergile. «Meie praegused kaitsesüsteemid on ebapiisavad ja Venemaal ei ole selle osas mingit sõnaõigust.»

Väljaande hinnangul on korduvalt kaugeid liitlasi küsimärgi alla seadnud Trumpilt abi saamine ülimalt keeruline ettevõtmine. Kuigi Eesti on üks kaheksast kaheprotsendilist kaitsekulutust täitvast NATO riigist, on Trump väidetavalt korduvalt kaalunud alliansist lahkumist.

Bloomberg kirjutab, et Venemaaga idapiiri jagav Eesti on alates Krimmi annekteerimisest 2014. aastal olnud idapartneri osas eriliselt valvas ning sarnaselt Ukrainale on ka Eestis suur osakaal venekeelsetel elanikel, keda Putin on lubanud ülemaailmselt kaitsta.

Hoolimata konarlikust teest valitsusse, on Helme kindel, et tal on võimalus Trumpilt raha välja meelitada, jätkab Bloomberg. Helme sõnul on võti raha saamiseks Ühendriikides toodetud raketikaitsesüsteemide, rannikuvalve relvastuse ja tankide ostmises – president Trumpile on meelepärane mõte Ühendriikide toodangu eksportimisest.