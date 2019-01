Eesti 200 juhatus viskas välja kaks kehtiva karistusega liiget

«See on kahetsusväärne juhtum, kuna erakonda astumiseks oli kandidaatide avalduses punkt, kus nad peavad kinnitama, et neil ei ole kehtivat kriminaalkaristust. Meil ei olnud jõudlust kõiki inimesi põhjalikult kontrollida ja me usaldasime inimesi,» ütles erakonna aseesimees Meelis Niinepuu Eesti 200 pressiesindaja vahendusel.

Kui erakond hakkas Eesti Päevalehe ajakirjaniku päringu peale nimekirja kontrollima, siis selgus, et kaks erakonna liiget on kehtiva kriminaalkaristusega, ülejäänute karistused on kustunud.