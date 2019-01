Veinijoomist kaitsnud Prantsuse ministrit tabas kriitikatulv

«Ma arvan, et veini ei saa muu alkoholiga võrrelda,» ütles Didier Guillaume telekanalile BFM. «Alkoholisõltuvus on tõsine probleem, iseäranis noorte inimeste seas liigjoomise tõttu jne.»

«See on tõeline probleem, kuid ma ei ole kunagi näinud, vähemalt, et ma teaks - võib-olla on see halb - noorukit lahkumas ööklubist purjus olekus, sest nad olid joonud Côtes du Rhône'i,» sõnas minister.