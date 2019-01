USA maksab valitsusseisakus palga kaotanutele hüvitist

Valge Maja teatel on president Donald Trump juba allkirjastanud vastava seaduseelnõu.

"See aga ei aita praegu arvete maksmisel. Selleks me peame valitsusseisaku lõpetama," ütles senaator.

USA pangandustegelased nõudsid eelmisel nädalal laenuandjatelt osalise valitsusseisaku tõttu palgata jäänud riigitöötajate osas järeleandmisi. Töötajatel võib vaja minna maksupikendusi laenude tagasimaksmiseks. Umbes 800 000 riigitöötajat on olnud palgata juba neljandat nädalat.

USA valitsuse ajutine tööseisak on kujunenud läbi ajaloo kõige pikemaks. Kõige pikem oli see Bill Clintoni ametiajal ja siis kestis see 21 päeva.