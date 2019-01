Video: viha Gillette'i #MeToo vaimus reklaami vastu saadab tooted prügikasti

Gillette avaldas pühapäeval ligi kaks minutit kestva reklaamklipi, milles kutsub üles mehi muutma oma käitumist eelkõige seoses naistega, aga ka oma sookaaslastega. Kui teatud hulk inimesi kiitis brändi üleskutse eest teisi inimesi paremini kohelda, leidis osa inimesi, et tegemist on solvangu ja rünnakuga meeste vastu.

«Neetud, las poisid olla poisid ja mehed olla mehed - lõpetage see hävitav sõda maskuliinsuse vastu,» kirjutas üks Twitteri kasutaja.

*NEW: Let boys be damn boys & men be damn men - and stop this damaging war on masculinity.

My new column: https://t.co/oxerBI37av pic.twitter.com/nYMNC8dAoh — Piers Morgan (@piersmorgan) January 15, 2019

Sotsiaalmeediasse postitati hulgaliselt pilte ja videoklippe sellest, kuidas vihast reklaami vastu visatakse Gillette'i tooted ära. Näiteks jõudis prügikasti habemeajamisvaht, mis kuulus Twitteri kasutajale, kelle meelest ei ole vaja siduda poliitikat raseerimisgeeliga. Ka üks naine postitas pildi Gillette'i toodetest ja lisas juurde, et osaleb brändi boikoteerimise kampaanias.

We don’t need politics with our shave gel. pic.twitter.com/erZowlhdz8 — ART TAVANA (@arttavana) January 14, 2019

Gillette'i reklaam paistab olevat osa ahistamisjuhtumeid avalikustanud #MeToo kampaaniast. Reklaamis näidatakse erinevaid ahistamisjuhtumeid, seksismi töökohal ja poiste vastu suunatud vägivalda. Reklaamis esitatakse küsimus: «Kiusamine, #MeToo liikumine seksuaalse ahistamise vastu, toksiline maskuliinsus, kas see on parim, milleks mehed on suutelised?»

Reklaamklipp nimega «Meie usume», levis sotsiaalmeedias kiiresti. Ainuüksi esimese 48 tunni jooksul vaatas seda üle nelja miljoni inimese ja seda nii kiideti kui laideti.

«See reklaam ei ole meeste-vastane. See on inimsuse-poolne,» ütles legendaarse inimõigusaktivisti Martin Luther Kingi tütar Bernice King. «See näitab, et iseloomuga on võimalik viia ellu muutusi.»

Saksa väljaande Deutsche Welle ajakirjanik Kate Ferguson tõdes, et viha reklaami vastu on tingitud asjaolust, et inimesed ei taha end muuta. «Sulle teeb haiget mõte, et kui kord tänaval tüdrukule järele vilistasid või tegid ettekandjale siivutu märkuse, võisid käituda valesti. Sulle teeb haiget mõte, et oled oma naiskolleegist üle rääkinud või tema idee varastanud.»

Samas tõdes näitleja James Woods, et tegemist on mehi kohutavas valguses näitava kampaaniaga. Ta kutsus üles brändid tooteid boikoteerima ja müüma oma Gillette'i brändi omava ettevõtte Procter & Gamble aktsiad.

Join me is selling your @ProcterGamble stock. They own @Gillette. — James Woods (@RealJamesWoods) January 15, 2019

Paremäärmuslik ajakiri The New American ründas reklaami sõnumit öeldes, et selles avaldatakse liiga palju valelikke eelarvamusi. «Mehed on metsikum sugu ja seepärast on mehed ohtlikumad, aga samas ka dünaamilisemad,» kirjutati ajakirja veergudel.

Lisaks leidus hulk inimesi, kes tõid välja asjaolu, et Gillette on oma reklaamides samuti kasutanud naisi seksiobjektidena. Ühismeedia kasutajad tõstatasid küsimuse, kas pildil olevad kostüümid on parim, milleks ettevõte on suuteline.