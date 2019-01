Enamus Venemaa elanikke peab oma riiki suurjõuks

Valdav enamus ehk 88 protsenti Venemaa elanikest kinnitasid, et Venemaa peab säilitama oma suurriikliku tähtsuse ja 75 protsenti ütlesid, et tänane Venemaa on või pigem on võimas suurriik. Vaid 10 protsenti vastanutest ei pidanud Venemaa suurriiklikku ambitsiooni oluliseks ja 23 protsendi arvates ei ole tänane Venemaa suurriik. 65 protsenti kinnitasid, et venelased on maailma ajaloos erilist tähtsust omav rahvas, 35 protsenti leidsid aga, et venelased on samasugused nagu iga teinegi rahvas.