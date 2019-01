Lavrov sõnas, et ehkki ta pole ühtse Eesti kooli mõttest kuulnud, peab ta seda vastuvõetamatuks: «See surub alla vene vähemuse huve ja on suunatud sellele, et inkorporeerida vägivaldselt vähemust eestikeelsesse komberuumi oma emakeeles hariduse omandamise arvel.»