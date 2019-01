Kentucky ajaleht kõrvaldas vanadaami nekroloogist Trumpi sarjanud lause

Lehte omava ettevõtte Gannett müügidirektor Laurie Bolle ütles, et lause eemaldamine järelehüüde lõpuks ära trükitud versioonist oli viga.

«Proua Williamsi järelehüüde oleks pidanud avaldatama sel kujul, nagu see esitati meie nekroloogide osakonnale ning nagu perekond soovis,» lausus ka Courier-Journali toimetaja Richard A. Green.

Williams suri eelmise aasta novembris. Tema tütar Cathy Duff rääkis, et pere oli saanud matusebüroolt jõulude paiku teate, et Gannett oli saatnud neile e-kirja, milles väideti, et Courier-Journal ei saa avaldada järelehüüet selle negatiivse sisu tõttu.