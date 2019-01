Kehvad teeolud on täna põhjustanud kümneid liiklusõnnetusi

Loigo märkis, et libedus iseenesest õnnetusi ei põhjusta, küll aga tõstab õnnetusse sattumise riski. «Kui aga juurde liita teeolude jaoks liiga suur kiirus, siis on liiklusõnnetuse valem olemas. Kordan liiklejatele, et heitlikes ilmaoludes, kus lumesadu vaheldub vihmaga ning plusskraadid vaheldud miinuskraadidega, tuleb varuda kannatust ja valida tavapärasest madalam sõidukiirus, mis jätab aega reageerimiseks,» ütles Loigo.

Ta lisas, et teeoludele vastavast kiirusest ei pruugi abi olla, kui ei hoita pikivahet. «Inimeste pähe tuleb taguda teadmine, et iga manööver on sellistes ilmastikuoludes ohtlik. Iga juht on erinev, kuid sõita tuleb alati nii, et kõigil oleks võimalus tervena koju jõuda.»