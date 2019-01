Trump: USA panustab täielikult NATOsse, liikmed peavad rohkem maksma

«Me oleme NATOga sajaprotsendiliselt, kuid nagu ma riikidele ütlesin, teil tuleb pingutada ja teil tuleb maksta,» ütles Trump Pentagonis peetud kõnes.

Tema kommentaarid järgnesid ajalehe New York Times uudisele, et president on rääkinud soovist tuua USA alliansist välja.

Trump on nahutanud sageli 29-liikmelise alliansi teisi liikmeid ebapiisavate kaitsekulutuste eest. Enne ametisse astumist nimetas ta NATO-t iganenuks ja pärast eelmise suve tippkohtumist seadis kahtluse alla alliansi värskeima liikme Montenegro kaitsmise kohustuse täitmise.

Neljapäeval kordas Trump seisukohta, et teised liikmesriigid on aastaid USA julgeolekuvihmavarju ära kasutanud ja tema ülesanne on sellele lõpp teha.

«Me ei saa lubada, et teised meid selja taga lolliks nimetavad,» ütles ta, väites, et seda on tehtud juba aastaid.

President esines neljapäeval Pentagonis, kus arutati USA raketitõrjevõime tõhustamist Venemaast ja Hiinast lähtuva ohu suurenedes.