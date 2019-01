Julie Girling – Brexiti tõttu mässaja

Kui mõelda põhjustele, miks teie liikmesus parteis peatati, siis kas nüüd on teis ka võidurõõmsat ma-ju-ütlesin-tunnet?

Ehk pisut. Kuigi see tunne ei ole kõige kasulikum.

Tegelikult tunnen, et mu partei diskrimineeris mind. Minu liikmesus peatati tehniliselt selle pärast, et ma ei hääletanud europarlamendis mittesiduval hääletusel vastavalt partei joonele.

Pärast seda on väga paljud konservatiivid Westministeris teinud selgelt asju, mis parteidistsipliini mõttes on kümme, kakskümmend, sada korda hullemad. Muuseas ka valitsuse liikmed. Ja neid ei visatud Konservatiivsest Parteist välja,

Samas pole ma enam kindel, kas Konservatiivne Partei enam on erakond, kuhu kuuluda tahaksin. Kõige selle pärast, kuidas nad Brexitit on hallanud. Briti poliitika ja eriti Konservatiivse Partei poliitika on täiesti käest ära läinud.