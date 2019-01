Brasiilia võib kaotada USA, Jaapani ja Austraalia turistide viisanõude

Turismiminister Alvaro Antonio ütles ajakirjanikele, et meede võetakse vastu lähiajal ja selle eesmärk on kolmekordistada käivet välisturistidelt 18 miljardi dollarini aastas, kirjutas ajaleht O Globo.

Praegu kehtivad Brasiilias teiste riikidega vastastikused viisanõuded, mis tähendab, et Euroopa Liidu ja teiste riikide, nagu näiteks Uus-Meremaa, kodanikud võivad riiki tulla viisavabalt lühikeseks ajaks puhkuse- või ärireisidele.

Riikide nagu USA, Austraalia, Kanada ja Jaapan elanikud peavad aga viisa eest maksma samaväärseid tasusid, mis need riigid nõuavad brasiilastelt. Ameeriklaste puhul on odavaim külalisviisa näiteks 44 dollarit, samas kui kümneaastane viisa maksab 160 dollarit.

«Neil riikidel on madal immigratsioonirisk, nad on head turistid, head kulutajad ja neil pole konsulaarseid probleeme. Meie eesmärk on suurendada turismi ja seega luua töökohti ja sissetulekut Brasiilias,» ütles ta.